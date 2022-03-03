Подразделение германской авиакомпании Lufthansa, занимающееся грузовыми перевозками, до конца марта отменило некоторые рейсы в города Азии, в том числе в Гонконг и Пекин. Самолетам Lufthansa придется облетать Россию с юга, время полета увеличится, поэтому компания вносит корректировки в расписание рейсов. Lufthansa также была вынуждена на 20% снизить максимальный вес перевозимых грузов.

Финская Finnair временно прекратила пассажирские и грузовые авиаперевозки в города Китая, Южной Кореи и Японии. Ранее авиаперевозчик сообщил, что ожидает негативных последствий в связи с закрытием воздушного пространства над Россией, особенно если текущая ситуация в регионе сохранится в течение длительного времени.

Британская Virgin Atlantic Airways приостановила совершаемые четыре раза в неделю грузовые рейсы из Лондона в Шанхай и в настоящее время ищет альтернативный маршрут, чтобы обойти небо над Россией.

Ирландская ASL Aviation Holdings сообщает, что рейсы в Азию будут совершаться через воздушное пространство Казахстана, из-за чего время в пути значительно увеличится. К примеру, перелет из Бельгии в Южную Корею будет занимать 10 часов — более чем на полтора часа дольше, чем ранее.

Американские авиакомпании в настоящее время не совершают беспосадочные пассажирские рейсы в Россию. United Airlines начнет облетать воздушное пространство над РФ, совершая рейсы из США в Индию, аналогичному примеру могут последовать American Airlines и Delta Air Lines.

Некоторые американские грузовые авиаперевозчики — к примеру, FedEx — в начале этой недели продолжали пролетать над Россией, совершая рейсы в Азию и на Ближний Восток. Однако им придется от этого отказаться, если РФ закроет небо для авиакомпаний США.

Австралийская Qantas Airways, совершая беспосадочные рейсы из городов Австралии в Лондон, вынуждена вместо России пролетать над территориями Ближнего Востока и южной Европы. Из-за этого время полета увеличивается примерно на один час.

Сингапурский авиаперевозчик Singapore Airlines отказался заходить в воздушное пространство России и приостановил рейсы в Москву.

Между тем авиаиндустрия только начала оправляться от последствий пандемии коронавируса. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пассажиропоток в 2021 году достиг 47% от допандемийного уровня, а в этом году показатель может вырасти до 83% от уровня 2019 года. Но из-за кризиса на Украине и закрытия воздушного пространства над Россией восстановление может затянуться.