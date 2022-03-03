По оценке компании, мера может затронуть 90-200 пилотов и 150-450 бортпроводников начиная с апреля. Окончательные цифры будут определены в процессе переговоров и будут зависеть от развития текущей ситуации и найденных решений для смягчения её последствий, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

В понедельник было объявлено, что Россия закрывает свое воздушное пространство для всех финских самолетов до 28 мая. После этого решения Finnair отменила все маршруты в РФ и сократила ряд рейсов в Азию. Самолеты компании летают в Сингапур, Бангкок, Пхукет, Дели и Токио, минуя небо над Россией.

"С учетом закрытия воздушного пространства над Россией, Finnair будет меньше летать, и, к сожалению, это означает меньше доступной работы для наших сотрудников, — сказал операционный директор компании Яакко Шильдт. — Значительная часть наших сотрудников находилась в длительных неоплачиваемых отпусках во время пандемии, поэтому необходимость в новых вынужденных отпусках ощущается особенно тяжело, и мы просим прощения за это".

Finnair отметила, что до пандемии коронавируса компания получала более половины выручки от перевозки грузов и пассажиров между Европой и Азией.