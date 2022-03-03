"Ограничение по заполняемости залов театров и других досуговых организаций отменено", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в столице прекращается использование QR-кодов и отменяется требование соблюдения социальной дистанции при посещении объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных учреждений. Масочный режим продолжает действовать, как и правила проведения публичных мероприятий.

С начала ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, количество зрителей в театрах и музеях не должно было превышать 70% от максимальной заполняемости зала, а посетителям при посещении необходимо было предъявить QR-код о прохождении вакцинации, о перенесённом в последние полгода заболевании или о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста.