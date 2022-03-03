"Во Владимирской области теперь без предъявления QR-кода, сертификата профилактической прививки от COVID-19, справки о перенесённой новой коронавирусной инфекции или ПЦР-теста можно посещать рестораны, кафе, бары, закусочные и иные организации общественного питания, фуд-корты, детские развлекательные центры и игровые комнаты, салоны красоты, парикмахерские (...). Ограничение для этих организаций по количеству одновременно присутствующих в них посетителей отменено", — говорится в сообщении.

Предприятиям общественного питания, барам, дискотекам и боулинг-клубам разрешено работать по ночам.

Кроме того, отменена норма о переводе не менее 30% работников на дистанционную работу, сняты ограничения на посещение музеев организованными группами экскурсантов.

Норма о соблюдении гражданами в возрасте старше 60 лет, не вакцинированными против COVID-19, режима самоизоляции теперь носит рекомендательный характер.

Отмечается, что максимальное число зрителей на массовых зрелищных, физкультурных и спортивных мероприятиях может составлять не более 75% от общей вместимости.

До снятия режима повышенной готовности в области обязательным остаётся ношение масок при посещении объектов розничной торговли, аптек, общественного транспорта, а также на вокзалах.