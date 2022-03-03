"У нас запроектировано несколько водных маршрутов — это в гряде Вярямянселькой и на Раковых озерах. Планируем их в ближайшие годы сделать. Эти проекты запроектированы в рамках приграничного сотрудничества Россия-Финляндия и мы надеемся, что в ближайшем будущем все нормализуется и мы сможем их реализовать. Если не нормализуется, то возможно, будем искать другие варианты обустройства маршрутов", — сказала она на пресс-конференции в четверг.

Калягина уточнила, что на маршрутах планируют установить вешки с информационными указателями, а также предупреждающие знаки для безопасного путешествия по воде.

В свою очередь, глава областного комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский сообщил, что в Саблинском ООПТ в Тосненском районе региона планируется разработать новый туристический кластер.

"Мы взяли радиус 30 км от Саблино и исследовали все туристические привлекательные объекты. Будем делать там туристический кластер. Там будет большое развитие", — сказал он.

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам региона Спартак Чхетия напомнил, что на данный момент на территории Ленинградской области функционирует 55 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), из которых 3 являются территориями федерального значения, 4 — местного значения, и 48 — регионального значения. В границах ООПТ существует 30 созданных экологических маршрутов.