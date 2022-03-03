"В условиях экономической напряженности как никогда необходимы сплоченность и поддержка. Зоопарк пользуется неизменным успехом не только у жителей, но и у гостей нашего города. И снижение стоимости входного билета позволит зоопарку стать еще доступнее для широкой аудитории. При этом новая цена билета является самой низкой среди городов-миллионников", — написал Логвиненко в инстаграме.

По его словам, теперь стоимость взрослого билета составляет 400 рублей, стоимость детского — 150 рублей, посещение зоопарка детьми до 5 лет — бесплатно.

В начале 2022 года Ростовский зоопарк сообщил о повышении цен. Так, цену взрослого билета, стоившего 350 рублей, подняли до 550 рублей, а детского — со 100 до 150 рублей. В самом зоопарке повышение стоимости объяснили ростом цен, в том числе на корма и стройматериалы, необходимые для дальнейшей реконструкции.