"Можно говорить о полном снятии ограничений! Из требований остаются — ношение масок в помещении и транспорте, на улице можно находится без них", — написал Цыденов в своем телеграмм-канале в четверг.

При этом, добавил глава республики, сохраняются требования по дезинфекции помещений. "До 31 марта пока под запретом массовые мероприятия", — подчеркнул Цыденов.

Ранее о снятии ограничений объявили сразу несколько регионов Дальнего Востока. Так, в Хабаровском крае, начиная с 6 марта, не будут требовать QR-коды при посещении кафе и ресторанов, торговых центров и магазинов. Заполняемость театров и стадионов разрешено увеличить с 50% до 70%.

В Приморском крае систему QR-кодов также отменили при посещении торговых центров и общепита, разрешено проведение массовых мероприятий.

Власти Магаданской области 2 марта заявили, что отменили все ограничения по коронавирусу, кроме масочного режима.

В Якутии, согласно указу главы республики, заполняемость зрительных залов в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, домах культуры, других культурно-досуговых организациях с 1 марта увеличена до 75%.

На территории Якутска разрешили работу фудкортов, аттракционов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Отменены ограничения по времени работы предприятий общественного питания.

На Чукотке возобновили работу ночных клубов и дискотек, разрешили людям с отрицательным результатом экспресс-теста принимать участие в массовых мероприятиях. В аэропортах отменили требования об обязательном экспресс-тестировании.