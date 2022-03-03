Пресс-служба Театрально-концертной дирекции региона сообщает, что в этом году в рамках фестиваля запланировано проведение семи концертов с участием ведущих музыкальных коллективов из Москвы и Пскова.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области откроет фестиваль программой для детей и родителей "Петя и волк". Легендарная симфоническая сказка Сергея Прокофьева познакомит юных зрителей с инструментами симфонического оркестра и будет дополнена песочной анимацией.

Губернаторский симфонический оркестр представит и совместную работу с Имперским Русским балетом. "Немеркнущий шедевр "Ромео и Джульетта" силой танца и музыки напомнит трагическую и одновременно прекрасную историю веронских влюбленных, навсегда ставших символом верности своим чувствам, победившим коварство, ненависть и саму смерть", — говорится в сообщении.

Ежегодный участник фестиваля, ансамбль русской музыки "Псков" представит два концерта: во славу русской народной балалайки, где солистами выступят псковские балалаечники Сергей Поторочин и Денис Горев, и программу для детей о псковской истории на музыку Дарьи Полевой.

Завершающим аккордом 48-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова станет концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством Народного артиста СССР Юрия Симонова.