Просьбу прокомментировать распространяемую в ряде СМИ информацию об этом Песков получил от "Интерфакса" в ходе общения с журналистами в четверг. Также его попросили дать свою оценку распространяемой информации о том, что после 8 марта мужчинам призывного возраста будет запрещено покидать РФ.

"Нет, это "утки". Это все в соцсетях и так далее — это все ходят чистые "утки". Потом граждане их пересылают друг другу и так далее. Поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов", — сказал Песков.

Журналист также процитировал главу МИД Сергея Лаврова о том, что против России вынашиваются планы войны, и напомнил, что по российскому законодательству нападение на вооруженные силы РФ, независимо от их дислокации, являются основанием для введения военного положения. В связи с этим Пескову задали вопрос, нет ли у президента планов по введению военного положения.

"Я не слышал заявление Лаврова. Он имел в виду непосредственную войну или войну, которую идет: торговую, информационную, экономическую? Может, вы это имеете в виду?" — поинтересовался Песков.

В ответ журналист сказал, что не знает, что именно имел Лавров.

"Я тоже не видел, поэтому я не могу вам ответить", — отреагировал Песков.