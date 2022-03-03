Как следует из информации на сайте суда, суд отклонил жалобу Booking.com B.V.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 11 ноября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 30 августа отказал Booking.com B.V. в иске к ФАС России.

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com выполнил требование ФАС об отмене требования для российских гостиниц соблюдать паритет цен, сообщила 15 декабря 2021 года пресс-служба регулятора.

"Нидерландская компания сообщила об исполнении предписания. Сервис Booking.com внес изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и перестал ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж", — говорилось в сообщении ведомства.

В конце 2020 года ФАС РФ признала виновным сервис онлайн-бронирования Booking.com в рамках дела о навязывании гостиницам требования о соблюдении паритета цен, говорилось в сообщении на сайте регулятора.

"Рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании, и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг. В такой ситуации важно пресекать любые антиконкурентные практики агрегаторов, замыкающих целые группы потребителей на своих услугах и препятствующих им в получении нужных услуг у других участников рынка. Установление различных паритетов со стороны Booking.com — яркий пример таких практик", — заявили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечалось, что ФАС будет добиваться от компании исключения из договорной документации требования о паритете цен гостиниц.

Как уточнялось в пресс-релизе, по результатам рассмотрения антимонопольного дела компания признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

"Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", — отмечалось на сайте ФАС.

Таким образом, по мнению ведомства, условия о паритете могут приводить к тому, что отели не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.

Как сообщалось ранее в конце октября 2020 года, ФАС уже обращалась к Booking.com с предупреждением о недопустимости навязывания гостиницам требования о соблюдении паритета цен, но агрегатор службе так и не ответил.

Антимонопольное дело было возбуждено на основании обращения организации "Опора России" еще в конце 2019 года.