"Томская область была одним из последних регионов в стране, внедривших QR-коды. С пятницы мы их отменяем", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Жвачкина.

По словам томского губернатора, эпидемия еще не отступила, однако в Томске число заболевших COVID-19 идет на спад, а те, кто болеет, в большинстве своем болеет нетяжело.

Также власти Томской области с 4 марта разрешают проведение развлекательно-досуговых мероприятий в учреждениях общепита при условии заполняемости половины зала. Запрет на это действовал с 1 февраля.

Вместе с тем Сергей Жвачкин отметил, что отмена QR-кодов для посетителей не отменяет обязательного наличия сертификатов о прививках или перенесенной болезни у персонала заведений.

Отмечается, что в Томской области продолжается прививочная кампания. Вакцинацию против коронавируса прошли более 600 тысяч человек.

"Нагрузка на наши респираторные госпитали снизилась существенно, такой эффект нам дала вакцинация и соблюдение противоэпидемических мер. Но прививаться, в том числе и повторно, по-прежнему нужно", — сказал глава Томской области.

Ранее сообщалось, что со 2 марта власти Томской области сняли ряд ограничений, введенных в регионе с начала февраля из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, возобновилась плановая медицинская помощь, а также к очному режиму работы вернулись учреждения допобразования.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 103 тыс. 886 случаев COVID-19, выздоровел 73 тыс. 608 человек, умерли — 748.