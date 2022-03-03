"С начала пандемии в крае не работают фуд-корты и детские игровые комнаты. Предприниматели обращались с просьбой снять это ограничение. Эпидобстановка сегодня позволяет открыть фуд-корты и детские игровые комнаты с 14 марта", — написал Кондратьев.

При этом по его словам, в крае сохраняются ограничения по числу участников массовых мероприятий — не более 500 человек.

Как сообщалось, власти региона ввели ограничения на работу фуд-кортов в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.