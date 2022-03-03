"Пандемия намного меньше влияет на социальную жизнь Турции. Некоторые ограничения уже сняты, и мы продолжаем их отменять. Распространение коронавируса контролируется вакцинацией, и мы находимся на грани возвращения к нормальной жизни", — цитирует министра издание.

Как отмечает газета, масочный режим на открытом воздухе отменяется, также маски не нужно носить в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией и соблюдением социального дистанцирования.

"В закрытых помещениях, где не соблюдается социальная дистанция: в самолете, автобусе, театре, кинотеатре необходимо продолжать носить маски. То же самое касается медицинских учреждений и школ", — пишет Мilliyet.

Кроме того, ни одно учреждение не будет запрашивать с посетителей HES-код, а справки с результатом теста на коронавирус не потребуются лицам без признаков заболевания.

"Если в коллективе обнаружено не более двух зараженных коронавирусом, то всем не придется уходить на карантин. Достаточно изолировать лиц с положительным тестом", — пишет издание.

Российским туристам для въезда в Турцию потребуется либо сертификат вакцинации ("Спутник V"), либо отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или справка с результатами экспресс-теста на антигены (за 48 часов) для невакцинированных и не переболевших коронавирусом туристов старше 12 лет. Путешественникам по-прежнему нужно оформлять HES-код на сайте Минздрава Турции для заселения в отели страны.