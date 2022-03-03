"Сейчас в крае действует требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или медотвод при заселении в гостинцы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Приняли решение: отменить действующие ограничения с 4 марта", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Отмечается, что благодаря ранее принятым решениям по COVID-19 удалось сохранить стабильность системы здравоохранения края. Поэтому эпидобстановка на Кубани позволяет сделать и другие послабления.

"С начала пандемии в крае не работают фуд-корты и детские игровые комнаты. Предприниматели обращались с просьбой снять это ограничение. Эпидобстановка сегодня позволяет открыть фуд-корты и детские игровые комнаты с 14 марта", — добавил губернатор.

В свою очередь вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что с 7 марта система здравоохранения возвращается к плановой диспансеризации, профосмотрам и госпитализации.

"Начнётся поэтапный перевод ковидных госпиталей в обычный режим работы больниц", — написала Минькова в своем аккаунте в телеграме.

На этой неделе в Краснодарском крае выявляли не больше 2,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Сократилось и число госпитализаций — свободно 26% коечного фонда.