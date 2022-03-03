По версии следствия, для восхождения на западную вершину горы Эльбрус организатор привлек инструкторов-проводников, некоторые из которых не соответствовали квалификационным требованиям по альпинизму и горному туризму, а количество инструкторов было меньше необходимого.

Кроме того, организатор не оценил готовность группы к восхождению по уровню подготовки, амуницию и состояние здоровья.

Также при организации турпохода не были приняты во внимание погодно-климатические особенности, которые в сентябре считаются неблагоприятными для восхождения.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), предъявлено организатору восхождения и четырем гидам.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

23 сентября 2021 года группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. Еще 11 человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение.

В рамках расследования дела о гибели альпинистов был задержан организатор восхождения на Эльбрус Денис Алимов. По информации СКР, во время допроса у следователя он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.