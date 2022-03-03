В сравнении с январем 2021 года пассажиропоток вырос на 48%.

Январские операционные показатели авиакомпаний РФ, включая группу "Аэрофлот", ранее публиковала Росавиация.

В январе авиакомпания "Аэрофлот" передала один SSJ-100 в парк "России" в рамках внутригруппового перераспределения. По состоянию на 31 января парк группы насчитывал 356 воздушных судов.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании и Канады закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Аналогичное решение в ближайшее время планируют принять и США, заявил во вторник президент страны Джо Байден.

Авиасообщение внутри РФ также частично ограничено: по решению Росавиации до 8 марта закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

"Аэрофлот" и другие российские авиакомпании на этом фоне массово отменили рейсы по закрытым направлениям.