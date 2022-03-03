Таким образом, темпы роста усилились по итогам девятого месяца подряд и достигли максимума с марта 2002 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 48,7% в декабре и превысила консенсус-прогноз аналитиков в 53%, опрошенных Trading Economics.

Наиболее существенно подорожали транспортные услуги — на 75,8%, мебель и бытовая техника — на 64,8%, продукты питания и безалкогольные напитки — на 64,5%, гостиницы, кафе и рестораны — на 55,2%, а также коммунальные услуги — на 49,7%.

В феврале по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Турции выросли на 4,8%. В январе повышение составляло 11,1%.

Между тем темпы роста цен производителей (индекс PPI) усилились в феврале до 105% относительно того же месяца годом ранее с 93,5% в первый месяц 2022 года.

Доллар США в четверг торгуется на уровне 14,1369 лиры против 14,0189 лиры по итогам предыдущей сессии. За последний год турецкая нацвалюта подешевела почти вдвое.