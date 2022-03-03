"На данный момент наше решение следовать санкциям, которые ввел Совет ЕС по иностранным делам, остается в силе. Но подчеркну, что мы единственная страна, высказавшая оговорку, которая также была зафиксирована", — заявил министр транспорта Минтрасна Яннис Карусос.

Он отметил, что обсуждает данный вопрос с президентом Никосом Анастасиадисом и главой МИД Иоаннисом Касулидисом.

Заявление было сделано за несколько часов до запланированного на четверг заседания Национального совета в столице страны Никосии, на котором будет обсуждаться положение дел в свете российской спецоперации на Украине.

Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов РФ 28 февраля. Тогда же ЕС принял решение о закрытии воздушного пространства союза для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.