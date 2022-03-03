Рост турпотока власти объясняют развитием железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом. Именно туристы из этих городов составляют более четверти турпотока. Кроме того, возобновилось авиасообщение с Казанью. В регионе организованы новые центры притяжения туристов, в том числе, "Рыбная биржа" в Красных рядах.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году объем налоговых поступлений от деятельности отрасли вырос по сравнению с 2020 годом на 10% и составил 345,4 млн рублей, а показатели объема платных туристских услуг — в 1,5 раза.