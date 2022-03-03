"Жители Тольятти могут посещать бассейны, фитнес-центры, спортзалы, спортклубы, театрально-концертные и культурно-досуговые учреждения, кинотеатры, а также торговые центры и ночные клубы без предъявления документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих получение профилактической прививки от COVID-19, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий документ подписан в четверг с учетом эпидемиологической ситуации, сложившейся в Тольятти.

Сообщалось, что накануне самарские власти приняли решение доверить отмену QR-кодов, действующих для посещения общественных мероприятий в регионе с октября прошлого года, муниципалитетам.