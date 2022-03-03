"Если вы хотите оказывать большее количество услуг, то нужно принимать совместное участие с рекламными и туристическими агентствами в разработке рекламной продукции. К примеру, у нас в этом году открывается порядка десяти рейсов разных аэропортов в такие города, как Нижневартовск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Самара и др.", — сказал Фурсов на заседании коллегии республиканского комитета по туризму.

Вице-премьер указал на необходимость информирования жителей о таких возможности, для этого надо разместить в городах с прямыми рейсами рекламные ролики. Это позволит к лету значительно увеличить турпоток в регион, отметил Фурсов.

Кроме того, он предложил с началом весны сформировать группы, которые пройдут по турмаршрутам, посмотрят их готовность с точки зрения безопасности.

Необходимо улучшить транспортную доступность, чтобы доставлять туристов до пункта отправления, а также создать дополнительные услуги, изучить опыт других регионов страны, добавил Фурсов.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии намерены в 2022 году обустроить туристические маршруты и места отдыха для туристов в горном районе республики.