"С 1 марта полностью вакцинированным путешественникам больше не нужно сдавать ПЦР- или экспресс-тест перед поездкой на Шри-Ланку. Полностью вакцинированными считаются лица, совершающие путешествие не ранее чем спустя две недели после получения второго компонента", — пишет издание.

Как отмечает портал, туристам младше 18 лет, чтобы считаться полностью привитыми, достаточно получить одну дозу вакцины за две недели до въезда.

"Переболевшие в течение последних шести месяцев, у которых есть хотя бы одна доза любого двухкомпонентного препарата против COVID-19, также не должны проходить тестирование. При въезде необходимо предъявить справку о перенесенном коронавирусе", — пишет Daily News.

Шри-Ланка признает все российские вакцины от коронавируса.

Лицам в возрасте 12 лет и старше без прививок по-прежнему должны проходить ПЦР-тестирование (не ранее 72 часов) перед поездкой на Шри-Ланку или экспресс-тест, сделанный за 48 часов до посадки на самолет. Справки должны быть на английском языке. Также при въезде потребуется заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form).