Так, с 3 марта заведения общепита могут работать в ночное время; снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах.

Кроме того, с четверга возобновляется работа учреждений дополнительного образования в очном формате, а также разрешено проведение мероприятий для детей в школах и детсадах, при этом на них могут присутствовать только дети из одного класса или группы.

Возобновляется проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях, мероприятий для детей и взрослых в кинотеатрах, для взрослых — в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях с максимальным числом зрителей не более 75% от вместимости зала.