"Резиденты получили свидетельства Минэкономразвития России, подтверждающие их регистрацию", — говорится в сообщении.

Новые резиденты — компании "Южный берег", "Атлас Байкала", "Космос", "Байкальская гора" — планируют на территории ОЭЗ в городе Байкальск строительство объектов для размещения туристов.

"Строительство должно начаться уже в текущем году и завершиться в 2024-2025 годах. Общий объем заявленных инвестиций составит около 1 млрд рублей", — уточняется в сообщении.

Так, "Южный берег" намерен построить отель на 60 номеров, несколько коттеджей, ресторан, спортивно-оздоровительный комплекс. "Атлас Байкала" планирует возвести апарт-отель на 50 номеров c ресторанным комплексом, оздоровительным центром и пространством для организации мероприятий, компании "Космос" и "Байкальская гора" — гостиничные комплексы с ресторанами и спа-центрами.

"Мы наблюдаем рост интереса инвесторов к ОЭЗ "Ворота Байкала". Идет активная переориентация на развитие внутреннего туризма. Поэтому такая тенденция продолжится. В работе еще несколько проектов. Мы ожидаем новых инвесторов, заинтересованных в развитии города Байкальска", — цитирует пресс-служба председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева.

В сообщении уточняется, что в настоящее время ОЭЗ "Ворота Байкала" включает 12 резидентов с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

Как сообщалось, проект ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" в Иркутской области существует с 2007 года, однако до сих пор не реализован. Основной его площадкой сейчас считается город Байкальск на юге озера Байкал.