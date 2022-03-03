"В России внутренний курс IATA был привязан к официальному курсу ЦБ по итогам торгов в понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В среду, 2 марта, из-за падения курса рубля авиабилеты за рубеж подорожали на 20%. Теперь IATA перешла на ежедневное обновление внутреннего курса, и цены будут меняться ежедневно", — говорится в сообщении.

Как поясняют в АТОР, изменения затронут, в первую очередь, стоимость билетов на рейсы международных авиакомпаний, все еще выполняющих полеты в Россию.

"По внутрироссийским направлениям влияние курса рубля на себестоимость тоже существенное, так как расходы по владению, содержанию и обслуживанию парка воздушных судов преимущественно номинированы в валюте. Себестоимость внутренней авиаперевозки вырастет примерно на 850 рублей на одного пассажира только за счет обвала рубля. У перевозчиков сейчас просто нет других способов восполнять выпадающие доходы, кроме повышения цен на внутреннем рынке", – добавили в ассоциации.

Курс рубля к доллару и евро обрушился из-за санкций, введенных против России после начала "спецоперации на Украине". Курс доллара на Московской бирже в среду вечером составил 106,02 руб./$1, что на 4,79 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар поднимался до 110 рублей впервые в истории российского биржевого рынка. Евро стоил 115,4 руб./EUR1, подорожав на 2,91 рубля. Ранее евро рос до 122,395 также впервые в истории рынка.