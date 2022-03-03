В частности, с 3 марта на территории области предприятия общепита (кафе, рестораны, бары) смогут работать и в ночное время. Снят запрет на проведение мероприятий на открытых площадках, а также исключены требования предъявления электронных сертификатов о вакцинации (либо документа о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом) при посещении театров, кинотеатров и концертных залов.

В числе ограничений осталось проведение массовых мероприятий (при концентрации людей от 10 человек и более) в закрытых помещениях "при условии социального дистанцирования не менее 1,5 метра и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)".