Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что подрядчику предстоит обновить 10 км на участке с 25 по 35 км автомобильной дороги в Алтайском районе. Согласно проектно-сметной документации, подрядчик, в частности, заменит асфальтобетонное покрытие, искусственные сооружения, установит новые дорожные знаки, барьерные ограждения.

Заявки принимаются до 18 марта, итоги будут подведены 23 марта.

Автодорога является значимой для развития туризма в регионе. Она объединяет два направления — город Белокуриху и туристическую зону "Бирюзовая Катунь".