"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов", — написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что отменяются также ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Согласно соответствующему указу мэра, в городе отменяются ограничения на посещение гражданами концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Собянин также сообщил, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в столице принято решение о переводе домашнего режима для пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями из обязательного в рекомендательный.

"Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным", — рассказал мэр.

При этом согласно указу мэра, в Москве продолжат действовать ограничения на проведение публичных мероприятий, курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Кроме того, сохраняется обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Сохраняется также соблюдение социальной дистанции, а для работодателей — термометрия сотрудников и использование ими средств индивидуальной защиты. Также действуют установленные Роспотребнадзором ограничения.