«После запроса Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины о приостановке членства России в UNWTO генеральный секретарь организации созвал экстренное заседание исполнительного совета для рассмотрения вопроса. Оно состоится 8 марта в Мадриде. Запрос такого рода будет рассмотрен исполнительным советом UNWTO впервые в ее истории», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в статье 3 устава UNWTO говорится, что основополагающими принципами организации являются поощрение и развитие туризма с целью содействия экономическому развитию, взаимопониманию между народами, миру, процветанию и соблюдению прав человека.

«UNWTO однозначно осуждает действия Российской Федерации, отмечая, что они являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, и противоречат принципам, закрепленным в уставе ООН и UNWTO», — говорится в заявлении организации.

Россия вступила в UNWTO в 1975 году.