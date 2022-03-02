«Мы сообщили партнерам, что приостанавливаем организацию всех выездных туров даже в открытые страны до 28 марта. Причина заключается в изменении полетных программ. В марте на зарубежных направлениях мы организуем только вывозные рейсы», — сказала она.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что причиной это решения стали санкции против российской авиаотрасли, включающие запрет на лизинг самолетов у зарубежных компаний. «Думаю, остановить полеты за рубеж могут и другие работающие с туристами авиакомпании, у которых самолеты в лизинге», — сказала она.

Евросоюз 26 февраля ввел в действие обновленный пакет санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Санкции распространяются не только на поставку новой авиатехники, но и на действующие контракты с европейскими лизингодателями. В связи с этим у многих российских авиакомпаний возникли проблемы с самолетами.

Как сообщалось, аффилированная с Pegas Touristik авиакомпания Nordwind потеряла самолет, который выполнял рейс из Хабаровска в Мехико, так как его страховка была аннулирована из-за санкций Евросоюза. Ирландский лизингодатель по той же причине отозвал три самолета Boeing 737 у авиакомпании «Победа».

В других крупных туроператорских компаниях порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что не планируют останавливать продажу туров за рубеж. В частности, об этом заявили в компаниях «Интурист», TUI Россия, TEZ Tour, Anex Tour, Space Travel.

«По состоянию на текущий момент туры в подборе есть и их можно забронировать», — подчеркнули в «Интуристе».

«Все запланированные летние чартерные полетные программы "Интуриста", в частности, в Турцию, начнутся с апреля этого года. Анонсированы вылеты из 17 городов. На данный момент никаких изменений по объявленным раннее городам вылета нет. Текущая полетная программа в Хургаду и Шарм-эль-Шейх сохраняется, возможны изменения времени вылета рейсов в связи с корректировкой расписания у авиаперевозчиков S7 и AZUR Air», — рассказали в пресс-службе туроператора.