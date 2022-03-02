

"Одним из первых в Ленинградской области создадут социальный сертификат в сфере туризма для школьников. Учащиеся 5-9 классов смогут совершить туристическую поездку по Ленинградской области. По оценке специалистов, количество таких учащихся в Ленинградской области составляет более 3 тысяч человек", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на эти цели из федерального бюджета планируется выделить субсидию на сумму более 18 млн рублей, еще 9 млн рублей — из средств областного бюджета.

Выбраны четыре направления, по которым будет формироваться социальный заказ.

"С 2022 года мы начнем работать по туризму и готовиться к переходу на новые направления — получение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, предоставление социального обслуживания на дому и санаторно-курортного лечения", — приводятся в сообщении слова главы регионального комитета финансов Романа Маркова.

"Мы считаем, что новшество в виде социальных сертификатов позволит более качественно, оперативно и прозрачно оказывать эти услуги, а также вовлекать новые предприятия и НКО, которые могут предоставлять эти услуги", — отметил он.

Цель ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" — повышение качества и доступности бюджетных услуг для населения за счет работы с мнением потребителя, привлечения негосударственных организаций, а также создания здоровой конкурентной среды, отмечает пресс-служба.

Кр ст ез