"В связи с международной ситуацией и санкциями, наложенными на авиационную отрасль РФ, в целях надлежащего функционирования транспортного комплекса и не допущения дополнительной нагрузки на эксплуатантов, плановые проверки Ространснадзора в отношении организаций, эксплуатирующих воздушные суда компаний Airbus и Boeing, отменены", — сказано в сообщении регулятора.

Кроме того, более 200 проверок в отношении других организаций гражданской авиации перенесены на III-IV кварталы 2022 года, сказано в сообщении.

Как сообщалось, Евросоюз опубликовал в ночь на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с военной операцией на Украине. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями, а действующие в течение месяца необходимо разорвать. Санкции также запрещают поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.