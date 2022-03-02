"Шереметьево" продолжает работать в штатном режиме и обеспечивать международные и внутрироссийские пассажирские и грузовые рейсы. В марте наиболее активные зарубежные маршруты планируются в ОАЭ, Турцию, Мальдивы, Белоруссию, Армению и Египет", — сказано в сообщении.

Интенсивные перелеты по России ожидаются в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Череповец и Минеральные воды.

Основной объем январского пассажиропотока "Шереметьево" обеспечили "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Nordwind, Royal Flight, Pegas Fly и KLM.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании и Канады закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Аналогичное решение в ближайшее время планируют принять и США, заявил во вторник президент страны Джо Байден.

Авиасообщение внутри РФ также частично ограничено: по решению Росавиации до 8 марта закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.