Как сообщалось, в январе было обслужено более 1,4 млн пассажиров. Таким образом, аэропорт в феврале 2022 года обслужил около 1 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

Самыми востребованными внутренними направлениями в январе-феврале стали Москва, Сочи, Калининград, Архангельск, Мурманск, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Уфа и Минеральные Воды. Среди международных направлений — Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Шарм-эль-Шейх (Египет), Хургада (Египет), Минск (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Ургенч (Узбекистан), Ташкент (Узбекистан), Ереван (Армения), Будапешт (Венгрия). Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2021 году составил 18,1 млн человек, что на 65,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с "доковидным" 2019 годом пассажиропоток снизился на 8%. "Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".