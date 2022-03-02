"Отменяем QR-коды. Основного эффекта от них уже достигли: жители стали активнее вакцинироваться, бизнес ответственностью подходит к противоэпидемическим требованиям. Сейчас на первый план выходит соблюдение масочного режима", — написал глава региона.

Также отменяется запрет на работу заведений общепита после 23:00. Однако проведение дискотек и других развлекательных мероприятий по-прежнему не допускается.

Кроме того, снимается ограничение на работу детских комнат, а также обязательная самоизоляция для жителей старше 60 лет.