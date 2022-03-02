«Это памятка для тех, кто не хочет/не может ждать вывозных рейсов и имеет ресурсы для самостоятельного возвращения. Вывозные рейсы находятся в процессе согласования», — пояснили в пресс-службе Ростуризма.

Согласно памятке, туристам предлагаются варианты возвращения прямыми или транзитными рейсами, там же указаны эпидемиологические правила стран. Так, вернуться в Россию можно через Азербайджан, Алжир, Армению, Египет, Казахстан, Катар, Марокко, ОАЭ, Сербию, Турцию и Узбекистан.

Из стран Европы можно выехать на автобусах и поездах через Белоруссию, Калининград, а из Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии можно доехать до Петербурга.

Как уточнили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, перевозку пассажиров осуществляют компании Ecolines и Lux Express. Расписание обновляется регулярно, оплата онлайн возможна как в рублях, так и в иностранной валюте. Возможно приобретение билетов за наличные в кассах автовокзалов.

Также со 2 марта возможен выезд в Санкт-Петербург из Лаппенранты автобусами Ecolines. Рейсы осуществляются ежедневно. Кроме того, автобусами компании Ecolines и Lux Express можно добраться в Петербург из Варшавы с пересадкой в Вильнюсе, Риге и/или Таллине.

Застрявшие в Греции или Болгарии могут вернуться самостоятельно на автобусах до Стамбула, а далее рейсами в Россию.

Авиасообщение между Россией и 36-ю странами остановлено из-за санкций, введенных против нашей страны после начала спецоперации в Украине 24 февраля. Из-за закрытия неба Евросоюза для пролета российских авиакомпаний появилась необходимость в согласовании специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что в странах, с которыми закрыто авиасообщение, могут находиться около 30 тыс. российских туристов.