"С 4 марта заведения общепита могут работать до 2-х часов ночи. Для них отменяем ограничения по наполняемости", — сообщил Чибис в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в торговых и торгово-развлекательных центрах также с 4 марта больше не будут проводить термометрию.

Как сообщалось, с 18 февраля в Мурманской области отменили проверку QR-кодов в заведениях общепита, кинотеатрах и при входе в торговые и торгово-развлекательные центры.

С марта 2021 по конец январь 2022 года общепит Мурманской области мог работать до 02:00 мск. Однако 31 января в связи с выросшей заболеваемостью COVID-19 губернатор Чибис, что заведения общепита переводятся на режим работы до 23:00 мск.

По данным оперштаба на вторник, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 126 тыс. 446 случаев коронавируса, включая 583 новых за прошедшие сутки.

В Мурманске всего выявлено 62 тыс. 929 случаев, включая 264 новых за минувшие сутки.

За все время 108 тыс. 235 человек выздоровели, скончались 3 тыс. 113 человек с коронавирусом.