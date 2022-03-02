"У Ставропольского края есть огромный потенциал. Безусловно, очень важное направление — курорты, которые являются настоящей достопримечательностью Ставрополья. Особое внимание здесь должно уделяться туристическому кластеру", — приводятся в сообщении слова Новака.

Владимиров отметил, что в курортных городах Ставрополья до 2030 года планируется реализация более 45 крупных коммерческих инвестиционных проектов по строительству санаториев и гостиниц общей емкостью номерного фонда более 22 тыс. мест.

Для осуществления этих планов нужно обеспечить площадки необходимой коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктурой: реконструировать или построить 24 таких объекта. Реализация части этих проектов должна быть начата уже в 2023 году

"С одной стороны, мы намерены расширить возможности региона для приема гостей. С другой стороны, сможем создать для жителей нашего края около 19 тысяч новых рабочих мест. Выполнение этих планов поможет также модернизировать коммунальную инфраструктуру городов-курортов Ставрополья", — цитирует пресс-служба слова Владимирова.

Отмечается, что в ходе встречи губернатор Ставрополья предложил реализовать эти инфраструктурные проекты с участием федерального центра, использованием различных механизмов поддержки.

"По поручению Александра Новака инициатива будет проработана в правительстве РФ", — говорится в пресс-релизе.

Губернатор также отметил, что стратегические планы развития Ставрополья сохраняются.