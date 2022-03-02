«В настоящее время продолжается работа по организации возвращения домой российских туристов, которые испытывают трудности с обратными вылетами из-за закрытия воздушного пространства странами Евросоюза, а также Канадой и США. Речь в основном о ряде европейских стран, принимавших россиян с туристическими целями», — говорится в заявлении двух ведомств.

По их информации, в страны Европы запланированы два специальных рейса туроператора «TUI Россия» с острова Мадейра (Португалия) 7 марта и из Софии (Болгария) 4 марта. По мере формирования рейсов туроператоры уведомят своих туристов о деталях полетов.

«Также идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. Над этим работают МИД России, Минтранс России, Росавиация вместе с Ростуризмом. Получение таких согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время – по независящим от нас причинам. Работа ведется в постоянном режиме. В этой связи, если есть возможность и нет времени ждать, мы рекомендуем рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт», — говорится в заявлении.

По информации двух ведомств, в странах Латинской Америки большинство туристов — организованные, их возвращением занимаются крупные туроператоры – ANEX Tour, «Пегас Туристик» и Coral Travel.

«Организованным туристам необходимо держать связь с представителями своих туроператоров, чтобы оперативно узнавать обо всех возможных изменениях. По самостоятельным туристам — «Аэрофлот» уже согласовал и анонсировал ряд гуманитарных рейсов. Сегодня и 5 марта ожидается рейс из Канкуна (Мексика) в Москву, а 3 марта – из Пунта-Каны (Доминикана) в Москву. Рейсы доступны для туристов, которые сейчас находятся в этих странах, и у них есть билеты туда – обратно, перевозка по которым по сегменту из России уже состоялась. Для переоформления обратных билетов на эти специальные рейсы необходимо обращаться к своему первоначальному перевозчику. По другим странам Латинской Америки в настоящее время мы ожидаем подтверждения рейсов, поскольку в текущих условиях необходимо получать согласование от стран, ограничивших авиасообщение», — сообщают Ростуризм и Росавиация.

Авиасообщение между Россией и 36-ю странами остановлено из-за санкций, введенных против нашей страны после начала спецоперации в Украине 24 февраля. Из-за закрытия неба Евросоюза для пролетов российских авиакомпаний они не могут летать также в открытые страны Карибского бассейна — в Мексику, Доминиканы и на Кубу. Ранее Ассоциация туроператоров сообщала, что в странах, с которыми закрыто авиасообщение, могут находиться около 30 тыс. российских туристов.