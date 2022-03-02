"С 4 марта посетители смогут без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции посещать все объекты и мероприятия, для которых ранее было установлено это требование, а именно: торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения; дома отдыха; рестораны, кафе; музеи и выставки; бассейны и фитнес-центры; театры, цирки, концертные залы и кинотеатры; иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга; гостиницы; объекты розничной торговли; спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия" — говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что это решение принято в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу.

Также отменяются обязанность по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет, а также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции.

Без согласования с исполнительными органами власти смогут проводиться спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия численностью до 100 человек.

Мероприятия, где собираются более 100 человек, необходимо согласовывать. Их численность не может превышать 2 тыс. человек. Это касается в том числе театров, кинотеатров, концертных залов, цирков. Иное может быть предусмотрено Роспотребнадзором или городским управлением Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе губернатора.

Для посетителей открываются детские игровые комнаты в ресторанах.

В городской администрации уточнили, что с 4 марта в связи с утверждением главным государственным санитарным врачом РФ новых методических рекомендаций, исключаются требования, ограничивающие предельную наполняемость ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков.

Остальные ограничения, в том числе использование средств индивидуальной защиты органов, продлеваются по 30 апреля, отметили в пресс-службе.