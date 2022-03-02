При этом, по словам сити-менеджера, рязанские скульпторы будут радовать горожан и гостей города изготовлением из сена масленичных фигур на площадке в Центральном парке культуры и отдыха.

"Часть мероприятий пройдет онлайн. Приглашаем присоединиться к этим активностям. Всю онлайн-программу скоро опубликуем. Также оставим небольшие локации, в основном, в социальных учреждениях, посвященные встрече весны", — рассказала Сорокина.

Она выразила уверенность, что решение городской администрации об отмене праздника "по этическим причинам" встретит со стороны рязанцев понимание и поддержку.