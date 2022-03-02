Обмен и возврат стоимости билетов будет осуществляться в порядке очередности поступления запросов.

Так, 2 марта отменены 14 рейсов из Ростова-на-Дону: в Москву (3 рейса), Санкт-Петербург, Махачкалу, Нижний Новгород, Самару, Омск, Сочи, Симферополь, Пермь, Калугу, Стамбул и Новосибирск.

Из Краснодара отмены 6 рейсов: в Брянск, Челябинск, Ярославль, Махачкалу, Мурманск и Уфу.

Кроме того, отменены рейсы по маршруту Минеральные Воды — Ростов-на-Дону — Белгород — Ростов-на-Дону — Минеральные Воды, а также рейсы из Москвы в Элисту, из Брянска в Сочи, из Симферополя в Калугу и из Калуги в Калининград.

Как сообщалось, в понедельник, 28 февраля, и во вторник, 1 марта, перевозчик отменил по 26 рейсов.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. 1 марта Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 8 марта. Полеты ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. По данным отчетности, компания принадлежит структурам Виталия Ванцева и главы совета директоров Павла Удода, 25% — у подконтрольного правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".