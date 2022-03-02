Как сообщает перевозчик, полеты по этому направлению, как и ранее, будут выполняться по пятницам на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

"Маршрут Саранск-Сочи является уникальным и доступным только пассажирам Red Wings. Возобновление полетов стало возможным благодаря открытию некоторых воздушных трасс в Ростовской воздушной зоне, которая остается частично закрытой по решению Росавиации", — говорится в сообщении авиакомпании.

В компании "Интерфаксу" пояснили, что полеты по маршруту Саранск-Сочи были приостановлены на прошлой неделе, когда Росавиация запретила полеты в 11 российских городов. В сообщении отмечается, что Red Wings не прекращала полеты из Саранска в Москву и Санкт-Петербург, эти рейсы продолжают выполняться с частотой четыре и два раза в неделю, соответственно .

Как сообщалось, в минувший четверг Росавиация заявила о приостановке работы 11 аэропортов до 2 марта. Позже запрет на полеты был продлен до 11 марта. В список аэропортов, в которых временно приостановлена работа, вошли: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа ("Витязево"), Краснодар ("Пашковский"), Брянск, Белгород, Курск ("Восточный"), Липецк, Воронеж ("Чертовицкое"), Ростов-на-Дону ("Платов").

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. В парке компании — самолеты Superjet 100, A321, A320, Boeing-777. Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех". По итогам 2021 года авиакомпания перевезла 2,99 млн пассажиров, в том числе, 2,06 млн — на внутренних рейсах. В текущем году планирует увеличить показатель до 4,5 млн человек.