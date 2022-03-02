«Планируем завершить вывоз туристов из двух стран Карибского бассейна к 7 марта. Ко 2 марта вывезли 466 человек с Кубы и 490 из Доминиканы. Остаются на Кубе 659 человек, в Доминикане 934», — сообщили в пресс-службе авиакомпании Royal Flight.

В пресс-службе добавили, что проблем с вывозом россиян из других стран не возникло.

«На Кубе, в Мексике и Доминикане в настоящее время находится достаточно много россиян, но все вывозные рейсы с российскими туристами планируется завершить до 12 марта. Стараемся вывозить, по возможности максимально сохраняя даты тура. Расхождения могут быть в пределах одного двух дней, в этом случае продляем туристам проживание до вылета», — сообщили в пресс-службе компании Anex Tour.

В компании также подчеркнули, что особых проблем с вывозом из других стран нет. «У нас нет стран, откуда нужно вывозить россиян, только Карибы. По остальным все в штатном режиме – Мальдивы, Вьетнам, Турция, Египет. Было несколько человек в Болгарии, но после отмены их регулярных рейсов им приобрели билеты с пересадкой в Стамбуле», — уточнили в пресс-службе Anex Tour.

Вывозные рейсы для туристов из Доминиканы и Мексики запланировал также «Аэрофлот». Авиакомпания полетит 2 и 5 марта в Канкун, 3 марта – в Пунта-Кану.

Как сообщалось, из-за закрытия неба над Евросоюзом и Канадой для российских авиакомпаний они не могут использовать для полетов в Мексику, Доминикану и на Кубу привычные воздушные коридоры, а рейсы по измененным маршрутам получаются более длительными и дорогими. Поэтому туроператоры прекратили продажу туров по этим направлениям.

2 марта о закрытии своего воздушного пространства для перевозчиков РФ заявили США. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этих условиях авиакомпании все равно смогут завершить вывоз туристов по альтернативным маршрутам. Ранее АТОР оценила количество россиян, отдыхающих в Мексике, Доминикане и на Кубе, в 16-18 тыс. человек.