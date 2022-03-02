"Для минимизации отрицательного влияния вводимых ограничений на финансовые показатели группы "Аэрофлот" в оперативном порядке прорабатываются вопросы по изменению маршрутной сети, повышению эффективности коммерческих соглашений, а также ведется работа по уточнению санкционных формулировок у европейских регуляторов", — сказано в отчете.

Несмотря на санкции, группа рассчитывает сохранить "способность продолжать непрерывную деятельность в обозримом будущем, поскольку значительная часть операционной деятельности компании ориентирована на внутренний рынок пассажирских авиаперевозок".

Как сообщалось, Евросоюз опубликовал в ночь на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с военной операцией на Украине. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями, а действующие в течение месяца необходимо разорвать. Санкции также запрещают поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.

"Данные меры могут повлиять на возможность группы получать в аренду новые воздушные суда от европейских производителей для реализации утвержденных стратегических планов компаний группы, а также в настоящий момент группа производит оценку возможного влияния данных санкций на продолжение и обслуживание действующих договоров аренды воздушных судов с европейскими лизингодателями", — говорится в отчете.

Долю самолетов производства европейского Airbus "Аэрофлот" оценивает в 41% от общего парка. Масштаб воздействия санкций на возможность эксплуатации самолетов, производителями которых являются РФ и США, "не может быть надежно оценен руководством группы на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности".

"Аэрофлот" также упоминает санкции EC и США против ряда российских банков, которые ограничивают их доступ к европейским финансовым рынкам. По отдельным банкам заморожены зарубежные активы, а также были введены санкции, которые ограничивают доступ российских организаций к рынкам евро и долларов США. Кроме того, анонсировано прекращение доступа ряда российских банков, попавших под санкции, к международной системе SWIFT, отмечает перевозчик.

"Данные меры могут повлиять на способность группы переводить или получать средства. Указанные санкции могут также оказать влияние на оценку кредитного качества и ожидаемые кредитные убытки в отношении денежных средств и финансовых инвестиций группы, а также доступные кредитные лимиты и пересмотр процентных ставок в рамках кредитных соглашений (...) В то же время в портфеле банковских продуктов группы есть банки, на которые санкции не распространяются", — говорится в отчете.