«С 1 марта 2022 года возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию. Въезд возможен с анкетой о местонахождении пассажира — Passenger Locator Form (PLF) и ПЦР- или экспресс-тестом», — говорится в сообщении.

Как отметили в визовом центре, прием документов на возобновление итальянских туристических виз, срок действия которых закончился в период с 1.01.2020 по настоящий момент (visto rinnuovo), при наличии у заявителей соответствующих оснований, осуществляется до особых распоряжений Генконсульства Италии.

Там добавили, что 7 и 8 марта визовый центр работать не будет в связи с праздничными днями.

С 1 по 31 марта власти Италии разрешили въезд без карантина российским гражданам при наличии ПЦР-теста не старше 72 часов, экспресс-теста на антиген не старше 48 часов или справки о перенесенном коронавирусе.

Между тем, из-за сложившейся ситуации на Украине Италия вслед за другими странами ЕС закрыла воздушное пространство для российских перевозчиков, а Россия в качестве ответной меры закрыла свое небо для итальянских авиакомпаний. Прямые рейсы не выполняются, но добраться в страну можно с пересадкой в Стамбуле.