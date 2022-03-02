"Компании Boeing и Airbus приостановили поддержку авиакомпаний из России и прекратили доставку запасных частей", — написал вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

Он также напомнил, что в связи с военной агрессией России против Украины правительство США запретило российским самолетам летать в американском воздушном пространстве после аналогичных шагов ЕС и Канады.

В сообщении напоминается, что в рамках мер и санкций, наложенных мировым сообществом на РФ за развязывание Россией войны против Украины, Канада запретила операции с Центробанком России, биржевая организация Deutsche Borse со 2 марта прекращает торговлю всеми российскими ценными бумагами, компания Apple остановила экспорт в России и ограничила другие сервисы, Instagram заблокировал все аккаунты RT и Sputnik в 27 европейских странах, японские Honda и Mazda прекращают экспорт автомобилей, мотоциклов и комплектующих к России, судоходная группа Maersk временно прекращает все перевозки в Россию и из России.

Кроме того, Канский фестиваль отказался принимать официальную делегацию России в этом году, международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

"И это еще не конец — список санкций можно будет перечислять вечно. Вместе против врага", — заявил Федоров в сообщении.