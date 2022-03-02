"Эрмитаж продолжает работу над всеми своими проектами: и российскими, и международными", — сказал собеседник.

Он добавил, что при необходимости в эту работу будут вноситься коррективы.

В Русском музее "Интерфаксу" на вопрос об изменении планов международного сотрудничества и выездных выставок ответили, что в настоящее время нет никаких новостей по этому поводу.

"Нужно больше времени для понимания ситуации", — отметили в музее.

Также нет информации об изменениях в международных проектах в комитете по культуре Петербурга. В настоящее время нет ясности, отразится ли мировая обстановка на участии иностранных гостей в праздновании 350-летия Петра Великого и других крупных мероприятиях.