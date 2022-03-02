"Он будет содержать в себе аспекты медиа-пространства и лектория. Мы начали проект с создания сайта, который уже начинает работать. Он содержит в себе не только исторические аспекты, но и расширяет географию целевой аудитории", — рассказала Морозова.

Она добавила, что музей много работает со слабослышащими людьми, сделал для них подкаст. Это сурдопереводы и специальные ролики.

"Будет создан выставочный проект, который приедет в Петербург. Привезем подлинные предметы, уникальную презентацию, которая станет парадной открыткой. Предметы тщательно отбираются. Они за долгое время впервые покинут свой дом. Это 130 предметов, они будут отражать всю историческую линейку Херсонеса, от античного времени до Средневековья. Каждый из них будет сопровождаться мультимедийным контентом", — отметила директор музея-заповедника.

По ее словам, в 2024 году на территории заповедника откроются Музей античности, Музей Византии. На базе музея работают археологи, реставраторы. Кроме того, будут оборудованы большие рекреационные пространства для проведения культурно-просветительских программ.

Заместитель генерального директора Эрмитажа Светлана Адаксина подчеркнула, что связи между музеем и "Херсонесом Таврическим" глубокие и будут развиваться. Во время раскопок продолжают находить много артефактов, о которых скоро узнают посетители.

Эрмитаж примет участие в онлайн-проекте "Вспомни, как все начиналось". Музей предоставит своих специалистов для лектория.