По его данным, туристов, которые бы покупали туры через туроператоров Ставропольского края в государства, с которыми в настоящее время прекращено авиасообщение, нет.
"В связи с этим ждем уточненной информации от Федерального агентства по туризму и министерства иностранных дел России о жителях Ставропольского края, которые возможно находятся заграницей и имеют трудности с выездном в Российскую Федерацию", — отметил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что если такое произошло, то туристу необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и обязательно зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный Помощник" МИД России.
Кроме того, представитель министерства уточнил, что работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения объемов будет сформирован график выездов.
Помимо этого, для туристов работают круглосуточные "горячие линии" МИД России и Ростуризма. Подробная информация об этом есть и на официальном сайте Минтуризма края.