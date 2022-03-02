"По оперативной информации от туроператоров Ставрополья, которые осуществляют свою деятельность в сфере международного туризма, наибольшая часть туристов из края в настоящее время находятся на отдыхе в Турецкой Республике и в Республике Египет", — сказал представитель министерства.

По его данным, туристов, которые бы покупали туры через туроператоров Ставропольского края в государства, с которыми в настоящее время прекращено авиасообщение, нет.

"В связи с этим ждем уточненной информации от Федерального агентства по туризму и министерства иностранных дел России о жителях Ставропольского края, которые возможно находятся заграницей и имеют трудности с выездном в Российскую Федерацию", — отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что если такое произошло, то туристу необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и обязательно зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный Помощник" МИД России.

Кроме того, представитель министерства уточнил, что работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения объемов будет сформирован график выездов.

Помимо этого, для туристов работают круглосуточные "горячие линии" МИД России и Ростуризма. Подробная информация об этом есть и на официальном сайте Минтуризма края.